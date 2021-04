Dach eines Wohnhauses in Berlin-Kaulsdorf in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 24. April.

In Kaulsdorf brannte in der Nacht das Dach eines Wohnhauses.

Blaulicht-Blog Dach eines Wohnhauses in Kaulsdorf in Flammen

Tempelhof: Zwei Autos in Tiefgarage abgebrannt

In einer Tiefgarage in Tempelhof sind zwei Autos abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, fingen die Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagmorgen Feuer. Einer der Wagen ist demnach ein Elektroauto. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war bisher unbekannt. Es gab keine Verletzten. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittele nicht.

Kaulsdorf: Dach eines Wohnhauses in Flammen

Das Feuer griff auf das Hausdach über.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Sonnabend wurde die Feuerwehr In die Chemnitzer Straße nach Kaulsdorf alarmiert. Dort brannte erst eine Überdachung einer Terrasse. Die Flammen schlugen aber so hoch, dass der Brand auf das Dach des Wohnhauses übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz.

Neukölln: Motor fängt Feuer - Fahrzeug auf Überholspur der A113 abgestellt

Einsatzkräfte auf der A113 in Höhe der Abfahrt Stubenrauchstraße

Foto: Morris Pudwell

Am Freitagabend 23.40 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr auf die Stadtautobahn A113 Richtung stadteinwärts alarmiert. Auf Höhe der Abfahrt Stubenrauchstraße in Neukölln brannte der Motorraus eines Pkw. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der VW bereits gelöscht. Die genauen Umstände sind unklar und werden ermittelt. Warum der Fahrer das Auto nicht direkt auf dem Strandstreifen abstellte, sondern einfach auf der Überholspur der Autobahn, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail