DHL-Erpresser: Ermittler starten neue Fahnung mit Foto

Berlin/Potsdam. Im Fall des DHL-Erpressers hat die Brandenburger Polizei am Freitag das Bild eines bislang unbekannten Mannes veröffentlicht. Damit erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Unbekannten.

Bei der Person könnte es sich um den Mann handeln, der seit November 2017 Sprengsätze verschickt und eine Millionensumme in der Krypto-Währung Bitcoin vom Paketdienstleister DHL gefordert hatte.

Polizeieinsatz am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts im Dezember 2017.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Sprengvorrichtungen wurden damals entdeckt in einer Apotheke am Rande des Potsdamer Weihnachtsmarkts und in einem Postzentrum in Frankfurt (Oder).

Weitere explosive Sendungen wurden im Januar 2018 an eine Bankfiliale nach Berlin-Steglitz und im April zur Berliner Handwerkskammer nach Kreuzberg versandt.

In einer Bank an der Berliner Schloßstraße sorgte ein Paket Mitte Januar 2018 für einen Polizeieinsatz.

Foto: Simone Kuhlmey / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Angesichts der Gefahr hatte die Brandenburger Polizei eine Sonderkommission eingesetzt. Die Beamten gingen seither mehr als 1000 Hinweisen und Spuren nach. Doch einen Täter konnten sie bislang nicht fassen.

DHL-Erpresser: Foto zeigt mutmaßlichen Täter vor Geldautomaten in Friedrichshain

Das Bild, das die Ermittler nun veröffentlichten, wurde am 22. Oktober 2020 von einem Bitcoin-Geldautomaten in einem Spätkauf gegen 18.45 Uhr in Friedrichshain aufgenommen. Der unbekannte Mann ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und trägt eine rote Mund-Nasen-Schutzmaske.

Für sachdienliche Hinweise, welche zur Ermittlung, Identifizierung oder Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.

Im Januar 2019 war es den Ermittlern gelungen, die Kommunikation des mutmaßlichen Täters via E-Mail auf ein Endgerät der Marke Motorola mit der MAC-Adresse f8:e0:79:af:57:eb zurückzuführen.

Die Brandenburger Ermittler haben folgende Fragen:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Person machen?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Person geben?

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, können unter der durchgehend besetzten Telefonnummer 0331505950, per E-Mail soko.quer@polizei.brandenburg.de oder an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.

