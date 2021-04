Serie von Raubüberfällen in Berlin: Drei Männer festgenommen

Bei den Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg und Niedersachsen waren am Donnerstag 300 Polizisten im Einsatz, darunter ein SEK.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstag drei Männer festgenommen. Sie sollen die Haupttäter einer zwölfköpfigen Gruppe sein, die seit 2018 mehrere Raubüberfälle begangen haben soll. 300 Polizisten vollstreckten am Morgen drei Haftbefehle und 27 Durchsuchungsbeschlüsse, drei davon in Brandenburg in Niedersachsen. Unterstützt wurden die Beamten dabei von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landsekriminalamts.

Bei den Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter zwei scharfe Schusswaffen, diverse Schreckschusspistolen und 1,5 Kilogramm mutmaßliches Marihuana, sichergestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Auswertung der Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Ein Richter soll den drei festgenommenen mutmaßlichen Haupttätern noch am Donnerstag ihre Haftbefehle verkünden.

Raubüberfälle in Berlin: Täter erbeuteten mehr als eine Million Euro

Wie die Polizei mitteilte, sollen die Tatverdächtigen bei ihren Raubzügen äußerst planvoll und gewalttätig vorgegangen sein. Sie hätten ihre Opfer gefesselt und ihnen mit einer Schusswaffe gedroht. So sollen die Männer oft mit polizeiuniformähnlicher Bekleidung aufgetreten sein, welche auf die Ausgeraubten sehr authentisch und glaubhaft gewirkt habe. Insgesamt soll die Gruppe Werte von mehr als einer Million Euro erbeutet haben.

Die Raubüberfälle ereigneten sich in Wohnungen und Einfamilienhäusern. Die Gruppe soll auch verantwortlich sein für einen Überfall auf ein Juweliergeschäft im Charlottenburger Ortsteil Schmargendorf im Dezember 2020. Dabei fesselten drei Männer einen 44 Jahre alten Angestellten und den 68 Jahre alten Inhaber. Mit einer nicht abschließend erfassten Anzahl von Schmuckstücken sollen die Tatverdächtigen dann in Richtung Hohenzollerndamm geflohen sein. Der 44-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.