Messerstecherei vor Polizeirevier in Neukölln

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 22. April.

Neukölln: Zwei Männer bei Streit mit Messer verletzt

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung in Neukölln ist ein Mann schwer verletzt worden. In den Streit am Mittwochabend waren mehrere Menschen verwickelt, die an der Sonnenallee aufeinander losgingen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Mann sei durch ein Messer schwer im Brustbereich verletzt worden, ein weiterer Mann habe leichte Verletzungen erlitten. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe bereits zwei Tatverdächtige ausfindig gemacht und die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

