In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 22. April.

Gropiusstadt: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall

Berlin. Bei einem schweren Unfall an der Lipschitzallee in Gropiusstadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, waren sechs Autos an dem Unfall beteiligt. Fotos der Feuerwehr zeigen mehrere ineinander verkeilte Autos. 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort. Es käme zu umfangreichen Sperrungen. Nähere Angabe zur Unfallursache und zur genauen Anzahl der Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Neukölln: Zwei Männer vor Polizeiwache mit Messer verletzt

Nach der Messerstecherei in Neukölln wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.

Foto: Thomas Peise

Bei einer Auseinandersetzung in Neukölln ist gegen 18.45 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. In den Streit am Mittwochabend waren mehrere Menschen verwickelt, die an der Sonnenallee vor einer Polizeiwache aufeinander losgingen. Dabei soll es um eine Frau gegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann (42) sei durch ein Messer schwer im Brustbereich verletzt worden, ein 25-Jähriger habe leichte Verletzungen erlitten. Der Jüngere der beiden holte Polizisten zur Hilfe, die gerade eine Verkehrskontrolle an der Wildenbruchstraße durchführten. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige in einem Taxi festnehmen.

Während des Polizei- und Rettungseinsatzes erschienen immer mehr Bekannte und Familienangehörige der Streitenden und störten zum Teil die Maßnahmen, Beamte wurden beleidigt. Die weiteren Hintergründe sind bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Polizeistreife die Vorfahrt genommen und Verkehrsunfall verursacht

Mit einem Verkehrsunfall in Neukölln endete in der vergangenen Nacht die Flucht vor der Polizei. Zunächst wurde der Besatzung einer Zivilstreife des Polizeiabschnitts 55 gegen 0.20 Uhr an der Kreuzung Karl-Marx- Ecke Flughafenstraße die Vorfahrt genommen. Nachdem der VW Polo in die Flughafenstraße abgebogen war, sollte der Wagen in der Boddinstraße überprüft werden. Plötzlich raste das zuvor anhaltende Fahrzeug davon. Während der Flucht durch Neukölln missachtete der Fahrer nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch eine rote Ampel und Vorfahrtsregelungen.

Nur der schnellen Reaktion anderer Autofahrer und Fußgänger war es zu verdanken, dass es zu keinen Kollisionen kam. In der Donaustraße brachen die Einsatzkräfte die Verfolgung aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit ab. Kurz darauf meldete die Besatzung einer anderen Streife das Auffinden des VW in der Richardstraße. Dort war der Wagen gegen drei parkende Fahrzeuge gefahren. Die Insassen des Fluchtwagens waren hingegen nicht aufzufinden. Auch die Absuchung der Umgebung blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Mitte: Mutmaßlicher Drogenhändler flieht und rammt Polizeiauto

Einen mutmaßlichen Drogenhändler schnappten Polizisten am Mittwochnachmittag in Gesundbrunnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Zivilfahnder den 30 Jahre alten Mann überprüfen, nachdem sie ihn in der Schönwalder Straße bei einem Drogenhandel aus seinem Auto heraus beobachtet hatten. Als der Tatverdächtige angesprochen wurde, legte er den Rückwärtsgang ein und raste in Richtung Neue Hochstraße. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Im Kreuzungsbereich der Neuen Hochstraße rammte der Tatverdächtige mehrfach den Einsatzwagen, der sich ihm in den Weg gestellt hatte. Durch den Aufprall wurde ein Polizeibeamter am rechten Knie verletzt. An der Grenzstraße/ Ecke Gartenstraße stieg der mutmaßliche Drogenhänder aus dem Auto und floh, konnte aber gestellt werden. Dabei wurde ein weiterer Polizist leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Autos fanden Polizisten Drogen, darunter Kokain. Diese wurden ebenso sichergestellt wie Handys, ein Bolzenschneider und Bargeld. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Rudow: BVG-Bus rammt wendendes Auto

Bei einem Wendemanöver hat sich am Mittwochnachmittag in Rudow (Neukölln) ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus erignet. Gegen 17.25 Uhr fuhr am Flurweg ein 18-Jähriger mit seinem Wagen vom rechten Fahrbahnrand an und wollte wenden. Der Fahrer eines BVG-Busses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Auto. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein zwei Jahre alter Bruder, der mit im Auto saß, musste sich wegen einer Handverletzung behandeln lassen. Der 53 Jahre alte Busfahrer, seine Fahrgäste sowie zwei weitere Mitfahrer im Auto blieben unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme war der Flurweg für etwa eine Stunde zwischen Goldlack- und Windenweg in beiden Richtungen gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Pankow: Brandstiftung an geparktem Auto

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto in Weißensee. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter einer ansässigen Firma gegen 1 Uhr in der Nüßlerstraße ein brennendes Auto und alarmierte die Feuerwehr. Am Brandort eintreffende Polizeieinsatzkräfte begannen, die Flammen zu löschen, bis die Feuerwehr nachrückte. Verletzt wurde niemand.

S-Bahn: Verspätungen und Ausfälle wegen Signalstörung

Aufgrund von Signalstörungen ist es am Donnerstagmorgen auf mehreren S-Bahn-Strecken, darunter etwa die Linien S75 und S8, zu Verspätungen gekommen. Zudem kam es zu Streckenkürzungen auf den Linien S85 sowie S9, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zudem fielen die Linien S3 und S5 zeitweise wegen einer Störung in Ostkreuz aus.

