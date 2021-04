Berlin Neukölln: Verletzte Person nach Auseinandersetzung

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 21. April.

Neukölln: Verletzte Person nach Auseinandersetzung

Mehrere Personen sind am Dienstag gegen 23 Uhr im Von-der-Schulenburg-Park in Neukölln aneinander geraten. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll eine Person verletzt worden sein. Es soll sich dabei um eine Stichverletzung handeln. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verdächtigen sollen mit einem Kleinwagen geflüchtet sein. Die Absuche der näheren Umgebung durch die Polizei blieb offenbar erfolglos.

Mitte: E-Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Die Polizei hat die Kreuzung abgesperrt.

Foto: Pudwell

An der Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee am Alexanderplatz in Mitte ist es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem E-Rollerfahrer und einem Autofahrer eines Fahrdienstleisters gekommen. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll der E-Rollerfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert worden sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Der Lenker des E-Rollers knickte ab.

Foto: Pudwell

Ostprignitz-Ruppin: Frau stirbt bei Unfall - Verursacher flieht

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Auto, das den Unfall bei einem Überholvorgang verursacht habe, sei unerkannt geflohen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstagabend auf der Landstraße 18 bei Heiligengrabe. Weitere Details wie etwa der genaue Hergang waren zunächst nicht bekannt. Auch die Identität der Toten sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es.

