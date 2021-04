Mann in Moabit tot aufgefunden - 30-Jähriger festgenommen

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

An der Huttenstraße in Moabit ist am Montagmorgen ein 56 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. „Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Leiche des Mannes sei um 8.40 Uhr entdeckt worden. Wie genau er zu Tode kam, sei Gegenstand der Ermittlungen, die nun eine Mordkommission führt. Laut Angaben von vor Ort soll das Opfer Kopfverletzungen aufgewiesen haben.

Bereits am Montagabend nahm die Polizei einen 30 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen fest. Der Festgenommene steht auch im Verdacht, versucht zu haben, einen ebenfalls 56 Jahre alten Mann in der Neuen Schönhauser Straße in Mitte in dessen Wohnung zu töten. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an und werden von einer Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin geführt. Der 30-jährige Tatverdächtige soll noch am Dienstag einem Richter vorgeführt werden.

