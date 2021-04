Blaulicht-Blog: Mann tot in Wohnung aufgefunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 20. April.

In einer Wohnung an der Huttenstraße wurde ein Mann tot aufgefunden.

Erneut brennen Autos in Neukölln

In Neukölln brannten wieder Autos.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.30 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Mittelweg nach Neukölln alarmiert. Zwischen Bornsdorfer Straße und Morusstraße branntenzwei Autos. Ein geparkter Kleintransporter wurde beschädigt. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Mann mit Kopfverletzungen tot aufgefunden

In einem Wohnhaus an der Hutttenstraße in Moabit ist am Montag ein Mann tot aufgefunden worden. Er soll nach ersten Informationen schwere Kopfverletzungen aufgewiesen haben. Die Polizei hat weitere Ermittlungen übernommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

