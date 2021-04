Berlin Spandau: Feuerwehr löscht vier Brände

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 19. April.

Spandau: Feuerwehr löscht vier Brände

Die Feuerwehr hat in Spandau in der vergangenen Nacht in der Zeit von 22.17 Uhr bis 2 Uhr vier Brände gelöscht. "Insgesamt 50 Einsatzfahrzeuge mit 160 Kräften waren zu zeitgleich vier Bränden ausgerückt", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Darunter sei ein Fehlalarm durch Rauchgeruch von einer anderen Einsatzstelle gewesen.

#Brand in der #Maulbeerallee in #Staaken

Mehrere #Kellerverschläge brannten in einem 8-gesch. Wohngebäude. 20 Personen wurden durch die @Berliner_Fw in Sicherheit gebracht, 12 Personen vom Rettungsdienst am Ort versorgt, kein Transport in eine Klinik. 80 Kräfte waren 4 h tätig. pic.twitter.com/JSNg90Tt9P — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 19, 2021

In der Maulbeerallee in Staaken brannten mehrere Kellerverschläge in einem achtgeschossigen Wohngebäude. 20 Personen seien in Sicherheit gebracht worden. Davon seien zwölf Menschen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt worden. 80 Kräfte waren vier Stunden im Einsatz.

Im Magistratsweg in Staaken standen laut Feuerwehrangaben Einrichtungsgegenstände im Kellerbereich in der dritten Etage eines 17-geschossigen Hochhauses in Flammen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Bereich wurde belüftet.

#Brand in der #Jagowstraße in #Spandau

Es brannten 2 Pkw und der Anbau am 4-gesch. Seitenflügel im Hofbereich eines Wohngebäudes. Eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. pic.twitter.com/D786s5xHXD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 19, 2021

In der Jagowstraße in Spandau brannten zwei Fahrzeuge und der Anbau eines Wohngebäudes. Eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Teltow: Störungen nach Blitzeinschlag wieder behoben

Nach einem Blitzeinschlag am Bahnhof Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind alle Störungen im Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg in der Nacht zu Montag behoben worden. Die Züge des Fernverkehrs fahren wieder störungsfrei, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Der Blitzeinschlag am Sonntagabend hatte den Angaben zufolge einen Kurzschluss in den Oberleitungen und eine Stellwerksstörung ausgelöst. Von der Störung betroffen waren alle ICE-, EC- und IC-Züge zwischen Leipzig und Berlin, zwischen Halle und Berlin sowie zwischen Dresden und Berlin. Im Regionalverkehr kam es auf den Linien RE3 (Stralsund/Schwedt(Oder) - Lutherstadt Wittenberg/Falkenberg (Elster))und RE4 (Rathenow - Ludwigsfelde) zu Einschränkungen.

