Autos durch Feuer und Hitze beschädigt: Wohl Brandstiftung

Berlin. Mehrere Autos haben in Berlin-Prenzlauer Berg und im Ortsteil Altglienicke von Treptow-Köpenick gebrannt. Zeugen sahen am frühen Sonntagmorgen in der Straße Zur Börse zunächst Flammen an einem Transporter, wie die Polizei mitteilte. Der Mietwagen brannte demnach völlig aus. Die alarmierte Feuerwehr kam zum Löschen.

Nur eine Viertelstunde später wurde Feuer auf einem Parkplatz in der Ortolfstraße gemeldet. Zwei brennende Autos wurden schwer beschädigt, zwei weitere erlitten Schäden durch die große Hitze. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Polizei vermutet jeweils Brandstiftung als Ursache. In Berlin werden immer wieder abgestellte Wagen von Unbekannten angezündet - meist nachts.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-250744/2