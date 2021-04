Berlin Mitte: Frau attackiert Passanten mit abgebrochener Flasche

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 18. April.

Mitte: Frau attackiert Passanten mit abgebrochener Flasche

Eine Frau hat am Sonnabend gegen 22.10 Uhr am Hackeschen Markt in Mitte wahllos Passanten mit einer abgebrochenen Flasche attackiert. Nach ersten Angaben von vor Ort haben drei Personen dabei Stich- oder Schnittverletzungen erlitten. Eine weitere Person soll demnach ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Frau konnte noch vor Ort festgenommen werden, ihr Motiv ist derzeit unklar.

Prenzlauer Berg: Kleintransporter in Flammen

In Prenzlauer Berg stand ein Kleintransporter in Flammen.

Foto: Thomas Peise

In der Straße Zur Börse in Prenzlauer Berg stand gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Sonntag ein Kleintransporter in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.

Lichtenberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

In der Nacht zu Sonntag hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Lichtenberg Verletzungen erlitten. Ersten Angaben von vor Ort zufolge fuhr der Radfahrer gegen 2.10 Uhr Richtung Prenzlauer Berg und wurde kurz hinter der Vulkanstraße von einem Pkw touchiert, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lichtenberg: Mann fährt mit Auto ins Gleisbett der Tram

Ein Mann fuhr mit seinem Auto in die Gleise der Tram.

Foto: Thomas Peise

Der Fahrer eines Pkw verlor gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag auf der Allee der Kosmonauten in Lichtenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ins Gleisbett der Tram. Als die Polizei eintraf, soll der Mann zunächst weggegangen sein, wurde aber von den Beamten eingeholt. Angeblich sollen die Beamten laut Angaben von vor Ort Alkoholgeruch wahrgenommen und den Mann zu einer Blutentnahme mitgenommen haben. Die BVG stellte den Wagen wieder auf die Straße.

Altglienicke: Zwei Fahrzeuge brennen

In Altglienicke stand ein Auto in Flammen.

Foto: Morris Pudwell

Gleich zwei Fahrzeuge brannten in der Nacht zu Sonntag in der Ortolfstraße im Treptower Ortsteil Altglienicke. Die Feuerwehr konnte einen Kleinwagen der Marke Kia schnell löschen, eine Mercedes V-Klasse stand allerdings schon in sogenanntem Vollbrand, die Löscharbeiten dauerten länger. Die Einsatzstelle war nach rund 45 Minuten unter Kontrolle. Zwei weitere Fahrzeuge, ein BMW und ein Opel, die neben dem Kia abgestellt waren, wurden beschädigt. Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

