Berlin Pankow: Mann in Weißensee getötet - Verdächtiger gesteht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 17. April.

Pankow: 57-jähriger Mann getötet - Verdächtiger gesteht

Ein 57-jähriger Mann ist vermutlich von einem gleichaltrigen Mann in Weißensee (Pankow) getötet worden. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt gegen den Verdächtigen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der verdächtige Mann sei in der Nacht zu Sonnabend gegen 3.40 Uhr bei der Polizei erschienen und habe gestanden, den 57-Jährigen umgebracht zu haben. Als die Polizei in der angegebenen Wohnung in der Neumagener Straße ankam, fand sie den Toten. Der festgenommene Verdächtige wurde daraufhin der Kriminalpolizei überstellt.

Kreuzberg: Einsatzwagen der Polizei vermutlich mit Stein beworfen

Unbekannte haben am Freitag gegen 22.30 Uhr in der Graefestraße in Kreuzberg vermutlich einen Stein auf einen Einsatzwagen der Polizei geworfen. Das Autodach wurde leicht beschädigt. Die Beamten blieben unverletzt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, sahen die Polizisten noch, wie sich etwa zehn Personen schnell entfernten. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Köpenick: Frau bei Wohnhausbrand schwer verletzt

In der Nacht auf Sonnabend hat es in einer Küche in einem Wohnhaus in Köpenick gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, konnten fast alle Anwohner das Gebäude in der Alfred-Randt-Straße eigenständig verlassen. Sie seien durch den ausgelösten Rauchmelder gegen drei Uhr aus dem Schlaf gerissen worden, hieß es von der Polizei. Als sie Rauch aus einer Wohnung in der zweiten Etage kommen sahen, verständigten sie die Feuerwehr.

Eine Frau galt bei Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst als in der Wohnung vermisst und konnte im Laufe des Einsatzes gerettet werden. Die 80-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Eine weitere Person wurde mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Wegen fahrlässiger Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Wilmersdorf: Feuerwehr löscht Küchenbrand

Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz an die Konstanzer Straße nach Wilmersdorf ausgerückt. Es brannte im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Hauses. Zuvor war eine Nachbarin auf einen ausgelösten Rauchmelder in der Wohnung einer 67-Jährigen aufmerksam geworden. Die Nachbarin habe die 67-Jährige aus der Wohnung geführt, als sie den Brand auf dem Herd entdeckte, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Während des Feuerwehreinsatzes verließen alle Bewohner das Haus. Die Konstanzer Straße war zwischen Brandenburgischer Straße und Wittelsbacherstraße gesperrt. Wegen fahrlässiger Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Schöneberg: Unfall zwischen Auto und Kleintransporter

Auf der Kurfürstenstraße in Schöneberg ist es am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter gekommen. Der Kleintransporter fuhr dem Pkw in die Seite. Eine Person wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Mitte: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitag in Mitte bei einem Unfall verletzt worden. An der Kreuzung Charlottenstraße Ecke Behrensstraße erfasste ein Autofahrer den Radfahrer. Durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe des Pkw erlitt der Radfahrer Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

