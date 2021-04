Berlin Neukölln: 28-Jähriger mit Messer attackiert - Dieser Mann wird gesucht

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Berlin. Bei der Suche nach einem Mann bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Bildern die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand attackierte der Verdächtige am Sonnabend, den 3. Oktober 2020 gegen 2.15 Uhr vor der "Paolo Pinkel"-Bar in der Karl-Marx-Straße in Neukölln einen 28-Jährigen. Dabei schlug er ihm gegen den linken Oberarm und fügte ihm vermutlich mit einem Messer eine tiefe Schnittwunde zu.

Zuvor sprach der Gesuchte sein späteres Opfer und dessen Begleitung in dem Lokal an und spuckte einer Begleitperson, ebenfalls 28 Jahre alt, aus vermutlich homophober Motivation ins Gesicht. Der verletzte 28-Jährige kam nach dem Angriff in ein Krankenhaus, in welchem er ambulant werden musste.

Dieser Mann soll vor der "Paolo Pinkel"-Bar in der Karl-Marx-Straße in Neukölln einen 28-Jährigen angegriffen haben.

Der Unbekannte soll auch schon vor dem Tatabend Gast in der Bar gewesen sein. Außerdem wurde er am 8. Oktober 2020 in der Forster Straße Ecke Paul-Lincke-Ufer auf einem Fahrrad wiedererkannt.





Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Mann und möchte wissen:

Wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere Hinweise zur Tat oder dem Angreifer geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953524 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Weitere Bilder des Gesuchten sind hier zu sehen.