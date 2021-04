Brandenburg: Verkleidete Abiturienten lösen Polizeieinsatz aus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 14. April.

Hohen Neuendorf: Verkleidete Abiturienten lösen Polizeieinsatz aus

Verkleidete Abiturienten haben in Hohen Neuendorf (Oberhavel) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Brandenburger Polizei bei Twitter mitteilte, waren die Einsatzkräfte wegen mehrerer rot gekleideter Menschen mit Masken und einem vermeintlichen Gewehr alarmiert worden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich um Schüler der Abschlussklasse eines Gymnasiums handelte, die ihre "Mottowoche" feierten.

Mehrere rot gekleidete Personen mit Masken, die ein vermeintliches Gewehr dabei hatten, lösten heute in #HohenNeuendorf (OHV) einen Polizeieinsatz aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Schüler der Abschlussklasse eines Gymnasiums, die ihre „Mottowoche“ feierten. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) April 14, 2021

Spandau: Pizzabote überfallen

In Falkenhagener Feld wurde am Dienstagabend ein Pizzabote bei einem Raubüberfall schwer verletzt. Der 30-Jährige wollte gegen 21.40 Uhr in der Merziger Straße Ware ausliefern, als ihm eine unbekannte Person von hinten mit einem harten Gegenstand zweimal auf den Kopf schlug. Der oder die Täterin flüchtete mit der gestohlenen Liefertasche, in der sich die Ware befand, über die Merziger Straße. Geld wurde nicht entwendet. Der Pizzabote kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Lichtenberg: Großrazzia wegen mutmaßlichen Rauschgiftschmuggels

Zoll und Polizei sind derzeit mit rund 400 Kräften wegen mutmaßlichen Rauschgiftschmuggels im Einsatz. Aktuell würden mehrere Wohnungen an der Herzbergstraße, Ecke Siegfriedstraße in Berlin-Lichtenberg durchsucht, teilte Christian Schüttenkopf vom Zollfahndungsamt in München vor Ort mit. Mehrere Menschen seien bereits vorläufig festgenommen worden. Großrazzia wegen mutmaßlichen Rauschgiftschmuggels - hier geht es zum Artikel.

Köpenick: Großbrand im Autohaus

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Wendenschlossstraße in Köpenick sind in der Nacht zu Dienstag 20 Fahrzeuge in Flammen aufgangen oder beschädigt worden, darunter auch E-Autos. Sieben Autos brannten vollständig aus. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Zu einem weiteren Autobrand kam es am Dienstagabend auch auf einem Firmengelände in Johannisthal. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Autos brennen in Köpenick: Lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Mitte: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte erlitt am Dienstagnachmittag eine 21-Jährige schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Friedrichstraße in Richtung Zimmerstraße unterwegs. An der Kreuzung Friedrichstraße/Zimmerstraße kam ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Zimmerstraße gefahren. Die auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrende Radfahrerin fuhr seitlich gegen den Mercedes, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie in ein Krankenhaus.

Mitte: Polizei ahndet Verstöße gegen Infektionsschutzmaßnahmen

Einsatzkräfte der Polizei Berlin mussten gestern Mittag anlässlich einer angemeldeten Kundgebung in Mitte mehrere Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtbeachtung der Hygieneschutzbestimmungen gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung einleiten.

Bis zu 400 Teilnehmende versammelten sich in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in der Heinrich-von-Gagern-Straße, um an der Kundgebung unter dem Motto „Nein zum IFSG 28b“ teilzunehmen. Bereits vor Beginn der Versammlung hielten sich viele Personen nicht an die Hygieneschutzbestimmungen, sodass Einsatzkräfte der Polizei Berlin erste Lautsprecherdurchsagen vornahmen und auf die Regelungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung hinwiesen. Mit Versammlungsbeginn, gegen 11 Uhr, stieg die Zahl der Demonstrierenden auf 400 Personen an, von denen ein Teil, trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Polizei und den Versammlungsleiter, sich nach wie vor nicht an die Hygieneschutzbestimmungen hielten. Einsatzkräfte führten nun die Betroffenen zwecks Personalienfeststellung aus der Kundgebung, wobei Zwangsmaßnahmen durch die Polizistinnen und Polizisten ergriffen werden mussten.

Insgesamt 58 Personen wurden unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Volksverhetzung und Gefangenbefreiung sowie Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorübergehend festgenommen. Darüber hinaus leiteten Einsatzkräfte 16 Strafermittlungsverfahren sowie 37 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. An dem Einsatz in Mitte waren bis zu 500 Einsatzkräfte beteiligt.

Gegen 17.30 Uhr versammelten sich im Bereich der Paul-Löbe-Allee Ecke Annemarie-Renger-Straße bis zu 25 Personen zu einer nicht angemeldeten Kundgebung. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich ein Teil der Personen. Die am Ort verbliebenen Männer und Frauen tanzten zu abgespielter Musik und riefen über den Lautsprecher unter anderem rechte Parolen. Einsatzkräfte überprüften die Gruppe und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen der nichtangemeldeten Versammlung und Beleidigung ein, da ein Mann die Polizistinnen und Polizisten anpöbelte. Nach Abschluss der Personalienfeststellungen erhielt die Gruppe einen Platzverweis.

Haftbefehle gegen Rauschgifthändler

Die Berliner Staatsanwaltschaft will am Mittwoch Haftbefehle gegen acht mutmaßliche Rauschgifthändler beantragen, die am Dienstag festgenommen wurden. „Die Maßnahmen dauern weiter an“, teilte die Behörde am Mittag auf Twitter mit. Die Personen wurden am Dienstagmittag von der Berliner Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen. Sie stehen laut Polizei im Verdacht „bewaffnet mit Drogen in großer Menge gehandelt zu haben“, so die Polizei.

Mitte: Festnahme nach Körperverletzung

In der vergangenen Nacht erlitten ein Mann nach einer Körperverletzung und ein Polizist nach einem Widerstand bei einer Festnahme Knochenbrüche. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-Jähriger einen 56-Jährigen, die sich beide bekannt sind, in der Reinickendorfer Straße Ecke Nettelbeckplatz nach einer vorherigen Bedrohung so stark gegen das Bein getreten haben, dass es brach.

Grund des Angriffs sollen vorangegangene Streitigkeiten gewesen sein. Anschließend entfernte sich der Jüngere vom Ort. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen ihn etwas später in der Reinickendorfer Straße fest. Bei seiner Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete Widerstand. Dabei erlitt ein Beamter einen Daumenbruch und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend musste er seinen Dienst beenden.

Der Festgenommene kam zu einer Blutentnahme in ein Gewahrsam, welches er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Der 56-Jährige wurde mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Friedrichshain: E-Scooter brennt - eine Festnahme

Einem 19-Jährigen und vier derzeit noch Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.45 Uhr einen E-Scooter an der Bänsch-/ Ecke Liebigstraße in Friedrichshain in Brand gesteckt zu haben. Die Besatzung einer Polizeistreife bemerkte das in Flammen stehende Gefährt und das Quintett, das beim Erblicken des Funkwagens flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Einsatzkräfte den jungen Mann fest. Den weiteren Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Bodycams: Test bei Polizei und Feuerwehr ab Juli

Seit Jahren wird in Berlin über Bodycams für Polizisten diskutiert, nun sollen sie kommen. Derzeit sei geplant, ab Juli 2021 verschiedene Gerätetypen zu erproben, wie die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage mitteilte. Insgesamt 30 Kameras sollen angeschafft werden – 20 für die Polizei und zehn für die Feuerwehr. Bodycams: Test bei Polizei und Feuerwehr ab Juli - lesen Sie hier den kompletten Artikel.

Storkow: Fußgänger auf der Autobahn 12 stirbt bei Unfall

Ein 27 Jahre alter Fußgänger auf der Autobahn 12 ist bei einem Unfall um Leben gekommen. Der Mann ging nach Angaben einer Polizeisprecherin kurz vor Mitternacht am Dienstag auf dem Standstreifen der A12 zwischen Storkow (Oder-Spree) und Friedersdorf (Dahme-Spreewald) entlang. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Kleinlasttransporter den Fußgänger, streifte ihn und verletzte ihn schwer. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die Hintergründe, etwa warum der Mann mitten in der Nacht auf der Autobahn zu Fuß unterwegs war, waren der Polizei zunächst nicht bekannt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail