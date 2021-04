Brennende Matratze am Hauptbahnhof: Feuerwehr-Einsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 12. April.

Am Berliner Hauptbahnhof kam es am Montagmorgen zu einem Feuerwehr-Einsatz.

Feuerwehr rückte wegen brennender Matratze zum Hauptbahnhof aus

Die Feuerwehr musste am Montagmorgen wegen einer brennenden Matratze zu einem Einsatz am Berliner Hauptbahnhof ausrücken. Die Alarmierung sei um kurz nach 9 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Brand aber bereits erloschen gewesen. Es habe aber eine Verrauchung gegeben. Die 38 Feuerwehrleute hätten auch noch einen leichten Brandgeruch wahrgenommen. Ob die Matratze im oder außerhalb des Bahnhofs brannte, war zunächst unklar.

Feuer in Gesundbrunnen - 60 Einsatzkräfte vor Ort

Auf dem Balkon eines Wohnhauses an der Wollankstraße in Gesundbrunnen ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr bei Twitter meldete, sind derzeit 60 Einsatzkräffte. Die Flammen würden vom vierten zum fünften Obergeschoss übergreifen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

#Brand in #Gesundbrunnen

Es brennt ein Balkon eines Wohngebäudes in der #Wollankstraße im 4. OG mit Flammenübergriff auf das 5. OG.

Wir sind hier aktuell mit rund 60 Kräften im Einsatz. Die Brandbekämpfung ist eingeleitet.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 12, 2021

Kleingarteneinbrecher in Wedding versteckt sich auf dem Dachboden

Am Sonntagabend nahmen Zivilfahnder einen Mann in Wedding fest. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, in eine Laube in einer Kleingartenkolonie am Nordufer eingebrochen zu sein. Eine Zeugin benachrichtigte gegen 21.30 Uhr den Polizeinotruf, woraufhin die Besatzung der alarmierten Zivilstreife an der beschriebenen Laube ein offenstehendes Fenster feststellte und aus dem Inneren knackende Geräusche wahrnahm. Auf dem Dachboden entdeckten die Beamten dann den Verdächtigen und nahmen ihn fest. Bei ihm beschlagnahmten sie ein Handbeil als mutmaßliches Einbruchswerkzeug, eine Taschenlampe und eine Schreckschusswaffe.

Bei dem Mann, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält, ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,4 Promille. Er wurde dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 17 überstellt, das die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie Verstößen gegen das Waffen- und Aufenthaltsgesetz übernommen hat. Zudem wird geprüft, ob der Festgenommene für weitere 14 Einbrüche in der Laubenanlage verantwortlich ist, die im Laufe des Sonntags angezeigt wurden.

Brandenburger Unfallbilanz: Eine Tote und 76 Verletzte am Wochenende in Brandenburg

Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 76 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Zudem kam eine Frau im Landkreis Spree-Neiße ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Montag in Potsdam sagte. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 360 Unfälle. Bei 63 davon wurden Menschen verletzt oder getötet, bei den restlichen Unfällen entstanden Sachschäden.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntagabend in Kolkwitz (Spree-Neiße). Ein 36 Jahre alter Autofahrer hatte versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und einer von der Polizei ausgelegten Nagelsperre auszuweichen. Seine Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.