Berlin Lichtenberg: Glücksspiel und Drogen - Polizei löst illegale Party auf

Berlin. Die Polizei hat in Berlin eine illegale Party aufgelöst und dabei unter anderem Glücksspielautomaten, Drogen und eine scharfe Waffe sichergestellt. Ein Zeuge habe die Beamten am Samstagmittag alarmiert, weil er beobachtet habe, wie immer mehr Menschen in ein Gebäude in Berlin-Friedrichsfelde gegangen seien, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus dem hinteren Teil des Hauses drangen Musik und Geräusche. Die 51-jährige Betreiberin eines Kiosks, der mit dem Gebäudeteil verbunden war, gab beim Eintreffen der Polizei an, von nichts zu wissen.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss verschaffte sich die Polizei am Nachmittag schließlich Zutritt zum Kiosk und dem Gebäude - trotz heftiger Gegenwehr der Kioskbetreiberin. Eine Polizisten sei dabei am Bein verletzt worden, hieß es. In dem Haus fanden die Beamten elf Partygäste, zehn Glücksspielautomaten, unverzollte Zigaretten, größere Mengen Drogen, Bargeld und eine geladene, scharfe Schusswaffe. Sämtliche Gegenstände wurden demnach beschlagnahmt.

Es liefen nun Ermittlungen wegen unerlaubten Glücksspiels, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie gegen die Infektionsschutzverordnung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.