Berlin Pankow: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 11. April.

Pankow: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Polizei hat am Sonnabend einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Zunächst wurde die Feuerwehr gegen 22 Uhr zu einem brennenden Auto in die Breite Straße nach Pankow verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll das Feuer bereits von selbst erloschen sein. Kurz darauf brannten im Stiftsweg ein Abfalleimer und Baumaterialien. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Baumaterialien brannten in Pankow.

Foto: Peise

Einige Zeit später wurde in der Bleicheroder Straße ein brennender Pkw gemeldet. Grillanzünder soll auf dem Vorderrad angezündet worden sein.

Der Mann soll versucht haben, Feuer auf einem Autoreifen zu legen.

Foto: Peise

Zivilbeamten sollen das beobachtet haben. Sie nahmen den Täter fest und löschten den brennenden Reifen.

Von Brandenburg nach Berlin: Verfolgungsfahrt endet im Tram-Gleisbett

Der Autofahrer wurde festgenommen.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat sich in der vergangenen Nacht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Gegen 1.30 Uhr wollten die Brandenburger Beamten den Pkw in Ahrensfelde im Landkreis Barnim kontrollieren. Der Fahrer beachtete die Einsatzkräfte jedoch nicht und gab Gas. Er flüchtete quer durch Marzahn.

Der Fahrer fuhr ins Gleisbett der Tram.

Foto: Peise

An der Raoul-Wallenberg-Straße fuhr der Mann meterweit ins Gleisbett der Straßenbahn. Dort wurde er festgenommen. Für eine Blutentnahme wurde er in ein Gewahrsam gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

