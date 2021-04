Fahrrad stößt mit Motorrad zusammen: Beide Fahrer verletzt

Berlin. Beim Zusammenstoß eines Fahrrads mit einem Motorrad in Berlin-Friedenau sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Der 31-jährige Radfahrer und der 25-jährige Motorradfahrer waren am Freitagabend auf der Hauptstraße in Richtung Innsbrucker Platz unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der Kreuzung zur Stierstraße bog der Fahrradfahrer demnach nach links ab. Dabei stieß er mit dem Motorrad zusammen, das links neben ihm fuhr. Beide Männer stürzten.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Armbruch und Hautabschürfungen in einem Krankenhaus versorgt. Der Fahrradfahrer kam ebenfalls in eine Klinik, er erlitt Verletzungen am Rumpf und an den Händen. Die Kreuzung Hauptstraße / Stierstraße / Fregestraße blieb knapp eine Stunde lang gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-150827/2