Verletzte Person bei Auseinandersetzung in Berlin-Mitte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 10. April.

Mitte: Verletzte Person bei Auseinandersetzung

Auf der Leipziger Straße in Mitte ist es am Freitag gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Menschen gekommen. Von vor Ort hieß es, dass eine Person verletzt wurde. Die anderen ergriffen zunächst die Flucht, konnten aber in der Neuen Grünstraße festgenommen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Köpenick: Polizisten stoppen SUV-Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Beamte haben einen SUV-Fahrer in Köpenick nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt.

Polizisten haben in der vergangenen Nacht auf der Straße an der Wuhlheide in Köpenick einen SUV-Fahrer nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und der Pkw durchsucht. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Schöneberg: Unfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

In Schöneberg kollidierte ein Radfahrer mit einem Motorradfahrer.

Auf der Hauptstraße in Schöneberg ist es am Freitag gegen 22 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer gekommen. Beide stürzten durch den Zusammenstoß auf die Straße. Das Motorrad soll noch etwa 20 Meter über die Fahrbahn gerutscht sein. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Pankow: Feuerwehr löscht brennenden Bagger

In Berlin-Buch brannte ein Bagger.

In einem Park an der Wiltbergstraße in Buch (Pankow) hat am Freitag ein Bagger gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten wurden aufgefangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erkner: Brand in Wohnhaus - Bewohner in Sicherheit gebracht

In Erkner brannte es in einem Haus.

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem brennenden Wohnhaus nach Erkner im Landkreis Oder-Spree verständigt worden. Als sie eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr brachte die Bewohner des Hauses in Sicherheit. Der Brand war nach rund zwei Stunden unter Kontrolle. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt. Die Wohnung brannte komplett aus.

