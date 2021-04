In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 9. April.

+++ Toyota überschlägt sich in Neukölln - Insassen flüchten +++

In Neukölln hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. In der Lipschitzallee soll sich gegen 23.40 Uhr ein Toyota überschlagen und mehrere parkende Autos gerammt haben. Die vier Insassen sollen nach dem Unfall die Flucht ergriffen haben. Von vor Ort hieß es, dass die Beamten den Fahrer und drei Insassen noch wegrennen sehen konnten.

Polizisten sind im Gespräch mit einem Mann.

Foto: Pudwell

Eine sofort eingeleitete Suche verlief nach ersten Erkenntnissen erfolglos. Nach kurzer Zeit soll ein Insasse zum Unfallort zurückgekehrt sein. Der Mann soll nach eigenen Angaben der Halter des Fahrzeugs sein. Nach der Befragung des Mannes soll unklar geblieben sein, wer das Auto gefahren ist.

Bei dem Unfall wurden weitere Autos beschädigt.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr richtete den Toyota wieder auf. Die Polizei ließ das Fahrzeug sicherstellen. Am Straßenrand wurden drei parkende Pkw nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt.

+++ Fahrzeuge brennen in Lichtenberg +++

Autos brannten in Lichtenberg.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht sind im Hönower Weg in Höhe Mellenseestraße in Lichtenberg zwei Fahrzeuge nahezu vollständig ausgebrannt. Zwei weitere Autos, die in unmittelbarer Nähe parkten, wurden beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt.

+++ Carsharing-Fahrer in Niederschöneweide kracht gegen Lichtmast +++

Ein Carsharing-Fahrer verursachte einen Unfall.

Foto: Pudwell

Ein Carsharing-Fahrer ist in der vergangenen Nacht in der Michael-Brückner-Straße in Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) gegen einen Lichtmast gefahren. Ein durchgeführter Alkoholtest soll null Promille ergeben haben. Daraufhin wollte der Mann den Unfallort verlassen. Da er sich aber kaum artikulieren konnte und wohl auch Probleme mit dem Gleichgewicht hatte, wollten die Polizisten überprüfen, ob er unter Drogeneinfluss steht. Da es vor Ort beim Durchführen eines Drogen-Schnelltests Probleme gab, wurde eine Blutentnahme richterlich angeordnet. Der Fahrer wurde festgenommen und in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

+++ Nach Fund von Babyleiche in Brandenburg suchen Ermittler weiter nach Spur +++

Mehr als ein Jahr nach dem Fund eines toten Babys im Nordosten Brandenburgs suchen die Ermittler weiter nach der Mutter. „Wir haben die Mutter noch nicht ermittelt“, sagte Roland Kamenz, Sprecher bei der zuständigen Polizeidirektion Ost auf dpa-Anfrage. 140 Frauen hätten freiwillig einen DNA-Test abgegeben, darunter sei jedoch kein Treffer gewesen.

Ein Spaziergänger hatte das Kind am 22. März 2020 tot in der Nähe von Hohenfelde (Uckermark) entdeckt. Es soll schon mehrere Tage im Wasser gelegen haben. Nach Untersuchungen muss das Baby lebensfähig gewesen sein. Den Angaben der Polizei zufolge starb das kleine Mädchen keines natürlichen Todes. Unklar ist aber weiterhin, wie es zu Tode kam. „Da das Kind im Wasser lag, konnten keine Leichenspürhunde eingesetzt werden“, sagte der Sprecher der Abteilung Kapitalverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Gerd-Götz Heininger.

Wie geht es nun weiter? Im Gespräch sind schon länger verpflichtende DNA-Tests. „Es ist an der Zeit, diese zu prüfen“, sagte Heininger. Für solche Massentests sind aber hohe Hürden gesetzt. So ist laut Heininger für die richterlichen Beschlüsse ein Anfangsverdacht nötig. Da die Mutter des Kindes vermutlich - so der Stand der Ermittlungen - aus dem Ausland stamme, gestalte sich die Suche schwierig.

Die Polizei hatte auf einen Zeugenaufruf hin Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, aber auch diese führten nicht zu einer Spur. Laut Kamenz werden nun weitere Ermittlungsschritte geprüft. Welche das sind, sei derzeit noch offen.

