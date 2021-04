Oberuckersee: Polizeitaucher suchen weiter nach Leichen

Flieth-Stegelitz. Polizeitaucher suchen im brandenburgischen Oberuckersee nordöstlich von Berlin weiterhin nach fünf Leichen. "Die Taucher sind Mittwoch und Donnerstag im Einsatz", sagte die Polizeisprecherin beim Präsidium in Potsdam, Stefanie Klaus. Die Ermittler gehen einem Hinweis nach, wonach die Leichen vor rund 20 Jahren in dem See in der Uckermark versenkt worden sein sollen.

Bereits seit dem Sommer vergangenen Jahres suchen die Taucher der Polizei Brandenburg nach den Toten - bislang vergeblich. "Bisher wurde dort nichts gefunden", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. "Der Verdacht hat sich bislang nicht bestätigt." Die fünfte Mordkommission führt in dem Fall die Ermittlungen. Ein Zeuge hatte den Hinweis an die Berliner Mordkommission gegeben. Der mutmaßliche Mörder, er soll aus dem Berliner Rotlichtmilieu stammen, ist inzwischen tot. Die Brandenburger Taucher sind in dem See im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin im Auftrag der Berliner Kollegen im Einsatz. Ob es weitere Einsätze geben soll, ist bislang noch offen.

