Auto prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

+++ Auto prallt im Landkreis Oberhavel gegen Baum +++

Eine 40-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einem Autounfall im Landkreis Oberhavel verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums Brandenburg mitteilte, kam die Fahrerin mit ihrem Wagen auf der L211 nahe Oranienburg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Berliner Klinik gebracht.

+++ Flüchtlingsheim: Bewohner legt Feuer in seinem Zimmer +++

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Nikolassee wurden am Mittwochabend zwei Bewohner verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde gegen 18.20 Uhr in dem Zimmer eines 32 Jahre alten Bewohners in der Unterkunft in der Straße Am Beelitzhof ein Feueralarm ausgelöst. Sicherheitsmitarbeiter alarmierten die Feuerwehr.

Zwei Mitbewohner des Hauses, 22 und 27 Jahre alt, versuchten die Flammen zu löschen und zogen sich dabei leichte Rauchgasvergiftungen zu. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Brandbekämpfer löschten das brennende Mobiliar und konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Zimmer verhindern. Der Bewohner des vom Brand betroffenen Zimmers gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er das Feuer gelegt habe. Die Beamten nahmen ihn fest und übergaben ihn einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.