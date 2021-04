Hotel in Neuruppin abgebrannt

Neuruppin/Potsdam. Das Hotel "Seeperle" in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist abgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei dem Feuer in der Nacht niemand verletzt. Das Haus habe leer gestanden. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, hieß es. 52 Einsatzkräfte kämpften mit 14 Fahrzeugen gegen die Flammen. Nach etwa vier Stunden war der Brand gelöscht. Es sei hoher Sachschaden entstanden, das Hotel sei bis auf die Grundmauern heruntergebrannt, wie eine Polizeisprecherin beschrieb. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Noch am Mittwoch sollten Kriminaltechniker eingesetzt werden. Ob auch umliegende Gebäude beschädigt sind, werde derzeit geprüft. Am Hotel befindet sich auch ein Bootshafen.

