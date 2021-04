Ehemals besetztes Haus "Liebig 34" mit Steinen beworfen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 7. April.

+++ Haus "Liebig 34" mit Steinen beworfen +++

Das ehemals besetzte Haus „Liebig 34“ in Friedrichshain ist von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, seien bei der Attacke auf das Gebäude in der Liebigstraße 34 in der Nacht zum Mittwoch fünf Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter schon über alle Berge. „Liebig 34“ war lange Jahre ein Symbol der linksradikalen Szene in Berlin und wurde im Oktober vergangenen Jahres von der Polizei geräumt.

+++ Hotel Seeperle in Neuruppin abgebrannt +++

Das Hotel Seeperle in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist abgebrannt. Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch niemand verletzt. Das Haus habe leer gestanden. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, hieß es. Sie sei mit 14 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften angerückt, habe das Feuer unter Kontrolle gebracht und verhindert, dass es auf andere Gebäude übergriff. Es sei ein hoher Schaden entstanden.

+++ Straßenbahn in Potsdam entgleist - zwei Verletzte +++

Eine Tram ist am späten Dienstagabend in Potsdam entgleist, nachdem ein Taxifahrer mit seinem Wagen in die Bahn gekracht war. Wie ein Sprecher des Lagezentrums Brandenburg mitteilte, missachtete der 76 Jahre alte Taxifahrer die Vorfahrt der Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die Tramfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht am Knie, der Taxifahrer, der allein in seinem Auto unterwegs war, wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrgäste in der Tram blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Einsatzkräfte müssten die Tram nun zurück in die Gleise hieven, teilte der Sprecher mit.