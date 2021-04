Berlin: Dealer spaziert mit Rollkoffer voller Drogen durch Mitte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 6. April.

+++ Dealer spaziert mit Joint und Rollkoffer voller Drogen durch Mitte +++

Einsatzkräfte der Berliner Fahrradstaffel haben am Ostersonntag in Berlin-Mitte einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, sei der Mann mit einer "Tüte" und einem Rollkoffer voller Drogen durch Mitte spaziert. Die Polizisten stellten in dem Gepäckstück Drogen, Verpackungsmaterial, ein Feinwaage sowie Bargeld in vierstelliger Höhe fest.

Wer zu Ostersonntag mit 'ner Tüte🚬und einem Rollkoffer voller Drogen durch #Mitte spaziert, darf sich nicht über eine Kontrolle unserer Fahrradstaffel wundern. Der Inhalt (u.a. Drogen, Verpackungsmaterial, Feinwaage) sowie Bargeld in 4-stelliger Höhe wurden beschlagnahmt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 6, 2021

+++ Jugendliche brechen Kleinwagen auf +++

Durch eine aufmerksame Zeugin alarmierte Einsatzkräfte nahmen am Montagnachmittag in Reinickendorf zwei Jugendliche fest. Die Anwohnerin gab an, dass sie gegen 17 Uhr in der Amendestraße zwei dunkel gekleidete Jungen auf einem Mieterparkplatz sah, als diese sich an dem Smart einer Nachbarin zu schaffen machten und über die Beifahrertür ins Innere des Wagens gelangten.

Wenig später sah die Zeugin, dass das Duo einen weiteren, in der Amendestraße geparkten Smart eines Pflegedienstes gewaltsam öffnete und sich ebenfalls in das Fahrzeug setzte. Durch die Frau alarmierte Polizeikräfte nahmen wenig später in der Winterstraße die beiden jugendlichen Tatverdächtigen, 15 und 16 Jahre alt, fest. Der 15-Jährige trug bei seiner Festnahme Einweghandschuhe, die er vermutlich zuvor aus dem Auto des Pflegedienstes entwendet hatte. Bei ihm fanden die Beamten außerdem drei verpackte FFP3-Masken, die ebenfalls aus diesem Wagen stammen dürften. Die beiden Festgenommenen wurden in einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnten die Erziehungsberechtigten ihre Söhne dort abholen.

+++ 64-Jähriger nach Brand in Frankfurt (Oder) gestorben +++

Ein 64 Jahre alter Mann aus Frankfurt (Oder) ist an den Folgen von schweren Brandverletzungen gestorben. Zu dem Wohnungsbrand sei es in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte hätten den Mann nach dem Feuer am Montagvormittag in das Unfallkrankenhaus nach Berlin-Marzahn gebracht. Dort sei er dann gestorben. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

+++ Nach Brand: Frau tot in ihrer Wohnung gefunden +++

In der Hoeppnerstraße in Tempelhof wurde am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr eine 77-jährige Frau von Angehörigen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die Mieterin bei einem Wohnungsbrand ums Leben. Die von den Angehörigen alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da das Feuer bereits selbstständig erloschen war. Die Wohnung wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die noch andauernden Ermittlungen leitet ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail