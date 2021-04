Berlin: Zwei Tatverdächtige nach Raubmord in Wannsee verhaftet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 4. April.

+++ Mann in Kreuzberg auf der Straße niedergestochen +++

Gegen 20 Uhr ist ein Mann an der Alten Jakobstrasse in Kreuzberg auf der Straße niedergestochen und am Bauch schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Polizisten konnten noch am Tatort einen jungen Mann festnehmen. Dieser kam in ein Gefangenensammelstelle. Am Tatort suchten Beamte nach der Tatwaffe. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Auto landet bei Unfall im Gleisbett der Tram +++

Bei einem Unfall ist ein Auto in die Tram-Gleise geschleudert worden.

Foto: Thomas Peise

In Prenzlauer Berg (Pankow) hat sich gegen 20.30 Uhr im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße Ecke Ostseestraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt. Die beiden Autos waren seitlich zusammengeprallt. Eines der Fahrzeuge landete anschließend im Gleisbett der Straßenbahn. Mitarbeiter der BVG zogen den Wagen dann wieder auf die Straße.

+++ Feuer an Autohaus in Kreuzberg ausgebrochen +++

An einem Lagergebäude eines Autohändlers in Kreuzberg hat es am frühen Ostersonntag gebrannt. Gegen 2.30 Uhr standen Mülltonnen an dem Haus am Mehringdamm in Flammen, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. In der Folge gerieten Reifen in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Es entstand großer Sachschaden, hieß es weiter. Die Brandursache war zunächst unklar - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

+++ Mülltonnen brennen, Flammen greifen auf Balkon über +++

An der Brunnenstraße in Mitte hat es in der Nacht gebrannt.

Foto: Thomas Peise

An der Brunnenstraße in Mitte haben gegen 21 Uhr mehrere Mülltonnen im Hinterhof eines Wohnhauses gebrannt. Die Flammen griffen dann noch auf einen Balkon über. Die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Streit vor dem Roten Rathaus eskaliert +++

Vor dem Roten Rathaus ist eine Auseinandersetzung eskaliert. Die Polizei greift ein.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22 Uhr ist es vor dem roten Rathaus in Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Polizeibeamte nahmen zwei Personen fest, einer von ihnen hatte bei einer Athemalkoholmessung einen Wert von 1,6 Promille. Der junge Mann leistete immer wieder Widerstand, sodass Beamte ihn zu Boden brachten. Danach wurde er zu einer Blutentnahme gebracht.

+++ Autofahrer rammt Pkw von der Straße +++

Bei Lindenberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Foto: Thomas Peise

Am Samstagabend ist es in Lindenberg (Barnim) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. An einer Kreuzung stieß ein Auto einem anderen in die Seite, eines der Fahrzeuge wurde auf einen Acker geschleudert. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, an ein beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

+++ Vier Verletzte bei Bungalowbrand +++

Ein Haus brennt in Mellensee, die Feuerwehr löscht.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Bungalowbrand an der Akazienstraße in Mellensee (Kreis Teltow-Fläming) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Samstagabend vermutlich durch einen explodierten Gasstrahler ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf stand das Haus bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut drei Stunden unter Kontrolle. Zwei Personen wurden schwer und zwei weitere leicht verletzt. Die Schwerverletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Das Haus brannte komplett aus.

+++ Auto brennt in Buckow aus +++





Feuerwehrleute haben ein brennendes Auto in Buckow gelöscht.

Foto: Thomas Peise

Um kurz vor 2 Uhr ist die Feuerwehr zur Kestenzeile in den Neuköllner Ortsteil Buckow gerufen worden. Dort brannte auf einem Mieterparkplatz ein Auto. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

