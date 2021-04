Berlin: Zwei Tatverdächtige nach Raubmord in Wannsee verhaftet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 3. April.

+++ Polizei kontrolliert Jugendliche am Gleisdreieck +++

Die Polizei hat am Freitagabend am Bahnhof Gleisdreieck in Kreuzberg mehrere Jugendliche kontrolliert, die den Park am Gleisdreieck betreten wollten. Die Beamten griffen ein, um Verstöße gegen die geltende Corona-Hygieneregeln zu verhindern. Am Donnerstagabend war es im Park zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Hunderte Menschen hatten sich in der Grünanlage aufgehalten, ohne auf den vorgeschriebenen Abstand zu achten. Auf die Aufforderung der Beamten, die Hygiene-Regeln einzuhalten, reagierten die Parkbesucher teilweise aggressiv. Vier Beamte wurden verletzt, als sie mit einem Feuerlöscher besprüht wurden.

+++ Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab und kippt um +++

In Brandenburg ist ein Transporter-Fahrer verunglückt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 21 Uhr ist auf der Landstraße L33 zwischen Bruchmühle und Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) der Fahrer eines Kleintransporter nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

+++ Verkehrsbehinderungen wegen Demonstrationen +++

Autofahrer müssen am Sonnabend mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Ab 10 Uhr fährt ein Fahrzuegkorso ab Am Feuchten Winkel in Pankow über Pasewalker Straße, Damerowstraße, Breite Straße, Mühlenstraße, Wollankstraße, Prinzenallee, Reinickendorfer Straße, Fennstraße, Perleberger Straße, Rathenower Straße, Spreeweg zur Straße des 17. Juni in Tiergarten.

Um 13 Uhr startet am Rosa-Luxemburg-Platzin MItte ein Ostermarsch von Friedensinitiativen, für die laut Polizei 1000 Teilnehmer angemeldet sind.

