Mord am Kurfürstendamm: Frau tot in Wohnung gefunden - Hinweise eingegangen

Die 50-jährige Oksana Romberg wurde tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod der 50-jährigen Oksana Romberg am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg suchen Ermittler weiter nach Hinweisen von Zeugen. Am Dienstag befragten Einsatzkräfte Anwohner am Kudamm und in Seitenstraßen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es würden Menschen gesucht, die die Frau zuletzt gesehen oder Kontakt zu ihr gehabt haben. Zudem hätten sich nach einem Aufruf bislang sieben Zeugen bei der Polizei gemeldet. „Den Hinweisen gehen die Ermittler nun nach“, hieß es weiter. Eine Mordkommission ermittelt.

Im Fall der getöteten Frau hatte die Polizei am Ostermontag einen Zeugenaufruf gestartet. Die 50-Jährige war am Donnerstag, den 1. April 2021, gegen 18 Uhr tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion ergab tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper, hieß es von der Polizei. Zuvor hatten besorgte Kollegen die Feuerwehr am Gründonnerstag zur Wohnung am Kurfürstendamm 61 gerufen, weil die Frau an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen war.

Laut Angaben der Polizei war die 50-Jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz 6. Von dort habe sie sich am Mittwoch, den 31. März 2021 nach 18 Uhr zu Fuß auf den Weg nach Hause begeben. Für den Heimweg soll die Frau circa zwei Minuten benötigen. Doch wann sie dort ankam und ob sie zuvor noch an einem anderen Ort war, sei nicht bekannt.

Mord in Wohnung am Kurfürstendamm - so beschreibt die Polizei die Frau:

komplett in schwarz gekleidet

trug dunkelblaue Schuhe

trug eine dunkelblaue Handtasche

Die Mordkommission beim Berliner Landeskriminalamt fragt:

Wer hat Frau Romberg noch am Mittwoch, den 31. März 2021, nach 18 Uhr gesehen oder gesprochen?

Wer hat zwischen dem 31. März 2021, 18 Uhr und dem 1. April 2021, 18 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Kurfürstendamm 61 gemacht?

Wer kann Hinweise zur Tat oder einem möglichen Motiv machen?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030-4664-911888 oder per E-Mail unter lka118@polizei.berlin.de entgegen.