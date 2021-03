In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 31. März.

+++ Unfall mit Motorroller - Radfahrer lebensbedrohlich verletzt +++

Am Dienstagabend hat sich an der der Martin-Luther-Straße Ecke Fuggerstraße in Schöneberg ein schwerer Unfall ereignet. Im Kreuzungsbereich stießen ein Motorrollerfahrer und ein Radfahrer zusammen. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer über die Straße geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen einen Bordstein. Dabei erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Der Rollerfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Brandstifter zünden Fahrzeuge in Kreuzberg an +++

Feuerwehrleute löschen ein brennendes Auto in Kreuzberg.

Foto: Thomas Peise

Gegen 3 Uhr hat in der Nacht zu Mittwoch an der Mariannenstraße in Kreuzberg ein Auto gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen der Marke Audi bereits in Flammen. Diese konnten jedoch zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wenig später versuchten Unbekannte gegen 3.30 Uhr an der Kohlfurter Straße in Kreuzberg, einen Kleintransporter einer Autovermietung in Brand zu setzen. Dieser wurde jedoch rechtzeitig entdeckt und somit konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden.

Brandstifter versuchten, einen Transporter einer Autovermietung anzuzünden.

Foto: Thomas Peise

+++ S-Bahnhof Warschauer Straße in der Nacht zu Donnerstag gesperrt +++

Wegen dringender Arbeiten an der Stromversorgung wird der S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain in der Nacht zu Donnerstag für etwa zwei Stunden geschlossen. Wie die S-Bahn Berlin auf ihrer Homepage mitteilte, fahren am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 1.30 Uhr bis 3.30 Uhr Züge der S-Bahnlinie S9 dort ohne Halt durch. Insgesamt fünf Fahrten sind davon betroffen - für diese wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

+++ Berliner Clan feiert Hochzeit - Die Polizei ist auch dabei +++

In Kreuzberg und Neukölln hat eine arabischstämnige Großfamilie Hochzeit gefeiert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehr dazu lesen Sie HIER!

