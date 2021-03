+++ Radfahrerin bei Unfall in Schöneberg verletzt +++

Eine Radfahrerin hat am Montag bei einem Unfall in Schöneberg schwere Verletzungen erlitten. Nach Zeugenaussagen soll die 52-Jährige gegen 19 Uhr in der Monumentenstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bautzener Straße gefahren sein und auf der Monumentenbrücke die Fahrbahnseite gewechselt haben. Dabei wurde sie von einem Skoda-Fahrer erfasst, der ebenfalls in der Monumentenstraße in Richtung Bautzener Straße unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und erlitt Verletzungen im Gesicht, an Händen und Beinen sowie einen Bruch des rechten Armes zu, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Seniorin bei Unfall in Gropiusstadt schwer verletzt +++

Eine Seniorin ist in der Gropiusstadt (Neukölln) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 74-Jährige gegen 16.55 Uhr mit ihrem Rollator die Fahrbahn von der Lipschitzallee kommend in Richtung Sollmannweg und wurde dabei von einem Renault eines 36-Jährigen erfasst, der nach links in die Lipschitzallee abbog. Die Seniorin stürzte und erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und einem Bein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an.