+++ Auto durch angezündeten Lackeimer beschädigt +++

In Lichterfelde brannte in der vergangenen Nacht ein Eimer in dem sich vermutlich Farb- oder Lackreste befanden. Ein Zeuge hatte gegen 20.30 Uhr in der Parallelstraße den brennenden Eimer entdeckt, der so dicht neben einem VW-Transporter stand, dass das Feuer drohte auf diesen überzugreifen. Der Zeuge alarmierte Feuerwehr und Polizei. Ein weiterer Zeuge, der den Brand aus seinem Fenster gesehen hatte, versuchte mittels Wasser zu löschen. Gemeinsam mit wenig später eintreffenden Polizeikräften, gelang dies auch. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. An dem Transporter entstand im Frontbereich Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen werden bei einem Brandkommissariat geführt und dauern an.

+++ Kioskbetreiber rassistisch beleidigt und bedroht +++

Sonntagnachmittag hat ein Mann in Wedding einen Verkäufer rassistisch beleidigt und bedroht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Unbekannte gegen 15 Uhr den Verkaufsraum eines Kiosks am U-Bahnhof Leopoldplatz, worin sich bereits ein weiterer Gast befand. Als ihn der 33-jährige Kioskbetreiber ansprach, dass sich zurzeit wegen der Corona-Pandemie nur ein Kunde im Laden aufhalten dürfe, soll ihn der Mann zunächst beleidigt haben. Daraufhin bekam er vom Verkäufer ein Hausverbot ausgesprochen. Bevor der Mann anschließend verschwand, soll er gegenüber dem 33-Jährigen noch geäußert haben, dass er ihn umbringen werde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die Ermittlungen übernommen.