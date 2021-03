In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 25. März.

Im Süderbrokweg in Prenzlauer Berg brannte ein Auto.

+++ Autobrände in Prenzlauer Berg und Kreuzberg +++

In der Süderbrokstraße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.30 Uhr ein SUV. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auch in der Blücherstraße in Kreuzberg brannte ein Wagen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 5.30 Uhr brannte zudem auch ein Pkw in der Blücherstraße in Kreuzberg. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

+++ Mann mit Stichverletzungen aufgefunden +++

Gegen 21.45 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in den Wermuthweg Höhe Nummer 5 in Neukölln gerufen. Dort fanden erstalarmierte Polizisten einen Mann mit Stichverletzungen vor. Er wurde sofort in einem Krankenwagen behandelt. Die angeforderte Kriminampolizei übernahm sofort die Ermittlungen vor Ort.

Ein Mann der in Neukölln Stichverletzungen erlitten hatte, wurde im RTW behandelt.

Foto: Morris Pudwell

Nach ersten Erkenntnissen soll die Person auch Augenreizungen erlitten haben. Nach knapp 25 Minuten konnte die Polizei in unmittelbarer Tatortnähe zwei Männer feststellen, die gegenwärtig als tatverdächtig gelten. Bei der Durchsuchung der Männer wurden bei einer Person eine Schusswaffe und ein Schlagring gefunden.