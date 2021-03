Mehrere unbeteiligte Verletzte bei Verfolgungsjagd

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 24. März.

+++ Mehrere Verletzte bei Verfolgungsjagd +++

Gegen 22 Uhr wollten Beamte die Insassen eines VW-Passat Kombi an der Landsberger Allee kontrollieren, doch der Fahrer gab Vollgas. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine weitere Zivilstreife ihre Kollegen unterstützen. Bei einem Wendemanöver auf der Landsberger Allee Höhe Pyramidenring in Lichtenberg bemerkte ein Autofahrer das wendende Zivilpolizeifahrzeug zu spät und es kam zu einem Unfall mit einem weiteren Autofahrer.

Der Fahrer eines Opel veriss das Lenkrad und rammte dabei einen Ford Fiesta. Der Ford landete auf dem Dach und prallte gegen einen Lichtmast. Mindestens drei Insassen wurden verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort von Notfallsanitätern versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An den unbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der VW Passat-Fahrer und seine Insassen konnten in der Poelchaustraße in Marzahn gestoppt werden. Der Fahrer und mindestens ein Insasse versuchten nun zu Fuß zu flüchten. Beamten gelang es, den Fahrer festzunehmen. Zu der Verfolgungsfahrt und dem Unfall mit dem unbeteiligten Ford- und Opelfahrer ermittelt nun der Verkehrsermittlungsdienst. Warum der VW-Fahrer floh und wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats der Berliner Polizei.

Die beiden "Rennfahrer" stellten ihren Wagen ab und flüchteten zu Fuß.

Foto: Morris Pudwell

+++ Zwei Festnahmen nach illegalem Autorennen +++

In der Nacht lieferten sich die Fahrer eines Opel und Audi auf der Minna-Todenhagen-Brücke in Treptow-Köpenick offenbar ein Autorennen. Die Raserei wurde wohl durch Polizeibeamte beobachtet, die sofort die Verfolgung aufgenommen hatten. Die beiden Fahrzeuge entfernten sich rasch und bogen nach links in den Dammweg ein.

Gegenüber der Bergaustraße fuhren die beiden Autos in eine Sackgasse ein. Die Fahrer stellten ihre Autos fein säuberlich nebeneinander ab und wollten ihre Flucht zu Fuß fortsetzen. Sie konnten aber von Einsatzkräfte des Abschnitts 35 festgenommen werden. Die Führerscheine wurden sichergestellt, ebenso beide Fahrzeuge.

Der Fahrer schlief noch im Streifenwagen ein.

Foto: Thomas Peise

+++ Fluchtfahrer schläft noch im Streifenwagen ein +++

Polizisten wollten in der Nacht einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und raste davon. In der Poelchaustraße in Marzahn stieß er dann gegen einen Bordstein, dadurch verlor der Reifen Luft und der Wagen wurde für die Flucht unbrauchbar. Beamte konnten den Fahrer festnehmen, dieser schlief auch sofort auf der Rücksitzbank eines Funkwagens ein.

In der Nacht nahm die Polizei in der Warschauer Straße einen Dieb fest.

Foto: Thomas Peise

+++ Dieb schlägt auf Mann ein: Festnahme +++

Polizisten konnten am Abend auf der Warschauer Straße in Friedrichshain einen Mann festnehmen, der vorher etwas gestohlen hat und anschließend auf einen Mann eingeschlagen hat. Der Festgenommene kam in eine Polizeidienststelle, und das Opfer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Weitere Informationen gibt es bisher nicht.

+++ 64-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf der A10 +++

Ein Mann ist auf der Autobahn 10 bei Rüdersdorf (Kreis Märkisch-Oderland) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 64-Jährige fuhr am Dienstagabend mit seinem Wagen auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die A10 musste in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder zeitweise gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

+++ Großbrand in Restaurant in Kreuzberg +++

Bei einem Brand in einem Restaurant in Kreuzberg ist ein Mann verletzt worden.

Lesen Sie alles zum Fall hier...

+++ 40 Einbrüche bei Feuerwehr - Spreizgeräte für Einbrüche gestohlen +++

Fast 40 Mal ist in den vergangenen zehn Jahren in Wachen oder Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr eingebrochen oder es zumindest versucht worden. Dabei wurden mehr als 20 schwere hydraulische Spreiz- und Schneidgeräte, die bei Einbrechern beliebt sind, gestohlen, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage des SPD-Innenpolitikers Tom Schreiber hervorgeht. Nur in sechs Fällen ermittelte die Polizei Verdächtige. Zwei Mal gab es einen Bezug zur „Clankriminalität“, hieß es.

Mit diesen meist akkubetriebenen und oft mehr als 10 000 Euro teuren Spezialwerkzeugen lassen sich klemmende Autotüren aufbrechen oder dicke Metallstreben durchtrennen. So sollen die Juwelendiebe in Dresden die Fenstergitter des Museums Historisches Grünes Gewölbe mit einer massiven hydraulischen Schere geöffnet haben. Die gefassten Verdächtigen stammen aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan.

Mit einem Spreizgerät brachen mehrere Räuber im Oktober 2018 einen überfallenen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz auf. Auch Bankschließfächer und Geldautomaten wurden damit gewaltsam geknackt. Ein junger Mann aus dem Berliner Clan wurde 2019 wegen eines Einbruchs bei einer Herstellerfirma für Hydraulikspreizer und Rettungsscheren in Bayern verurteilt.