In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 23. März.

Gegen 2 Uhr gingen sieben Autos, darunter ein Transporter, in der Metzer Straße in Prenzlauer Berg in Flammen auf.

+++ Sieben Autos brennen in Prenzlauer Berg +++

In Prenzlauer Berg haben in der Nacht zum Dienstag sieben Autos gebrannt. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort in der Metzer Straße. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten seien durch einen zugeparkten und laut Morgenpost-Informationen durch einen defekten Hydranten verzögert worden, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten erst eine Schlauchleitung zur Prenzlauer Allee legen, um die Flammen dann mittels Druckluftschaums zu löschen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

+++ Feuer in Krankenhaus und Einfamilienhaus +++

Mehrere Brände auf einmal haben am Montagabend zeitweise rund 100 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr beschäftigt. Knapp die Hälfte von ihnen war bis in die Nacht bei Löscharbeiten an einem größeren Einfamilienhaus in Blankenfelde im Einsatz, wo ein Teil des Dachs brannte, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Zuvor hatte in einem Krankenhaus in Kaulsdorf auf einer Station ein Papierspender gebrannt. Dank eines Brandmelders sei das Feuer rasch entdeckt und unter Kontrolle gebracht worden.

Es war ein ereignisreicher Abend selbst für die Feuerwehr der Bundeshauptstadt: „Das ist schon nicht alltäglich, dass wir zwei bis drei Brände auf einmal haben“, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand, zu den Brandursachen ermittelt jeweils die Kriminalpolizei.

+++ Brand in Brand in Gartenlaube Gartenlaube +++

Zudem hatte in einer Kleingartenanlage in Baumschulenweg eine etwa 50 Quadratmeter große Laube in Flammen gestanden, wobei die zum Löschen nötige Wasserversorgung eine Herausforderung gewesen sei.

In einer Kleingartenanlage an der Chris-Gueffroy-Allee brannte eine Gartenlaube.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 20 Uhr ging in einer Kleingartenanlage an der Chris-Gueffroy-Allee eine Gartenlaube in Flammen auf. Die Feuerwehr kam erst mit einem Wagen zur Einsatzstelle, da das Einsatzstichwort "Brand gelöscht" durch die Leitstelle alamiert war. Als die Kameraden in die Chris-Gueffroy-Allee in Baumschulenweg einbogen, sahen sie schon eine Laube lichterloh in Flammen stehen. Sofort erhöhten sie die Brandstufe auf "BRAND 2". Dann musste sich ein Weg zu der Laube gebahnt werden.

Durch eine Zufahrt konnten das Löschfahrzeug bis auf wenige Meter an das brennende Objekt heranfahren. Die 1200 Liter an Bord des Löschfahrzeugs reichten aber nur wenige Minuten. Die Feuerwehr versuchte den Übergriff auf eine zweite Laube zu verhindern. Durch wohl nicht eingehaltene Bauordnungen stand ein weiterer Bungalow viel zu dicht an der brennenden Laube. Die Feuerwehr war mit rund 24 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden.

+++ SEK nimmt Mann nach Waffendrohung fest +++

Ein Mann wurde festgenommen und abgeführt.

Foto: Morris Pudwell

In der Wönnichstraße in Lichtenberg (Ortsteil Rummelsburg) hat das Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung gestürmt. Nach ersten Angaben wurden die Spezialisten alarmiert, nachdem es eine Bedrohung mit einer Waffe gab. Ein Mann konnte in einer Wohnung im Hinterhaus überwältigt werden. Zu den Hintergründen kann derzeit noch nichts gesagt werden.