Unfall Radfahrer stirbt bei Unfall in Weißensee

Polizisten sitzen am Mittwoch, 19.Februar,2020, in einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw ist an der Ecke Berliner Allee und Feldmannstraße in Weißensee am Montagmorgen ein Radfahrer gestorben.