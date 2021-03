In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 22. März.

+++ Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw +++

Heute Vormittag gab es einen schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer auf der Berliner Allee Ecke Feldmann Straße in Weißensee. Der Radfahrer starb noch am Unfallort, wie die Polizei auf Morgenpost-Anfrage bestätigte. Alter und Geschlecht des Radfahrers wurden noch nicht mitgeteilt. Auch weitere Details zum Unfallhergang wurden bisher nicht öffentlich.

+++ Unfallbilanz: 40 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Auf den Straßen Brandenburgs sind am Wochenende 40 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, wie ein Polizeisprecher am Montag in Potsdam sagte. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 337 Unfälle. Bei 31 davon gab es Verletzte, bei den restlichen 306 entstanden lediglich Sachschäden.