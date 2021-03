Polizist nach Schlägerei über den Fuß gefahren und geflohen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 22. März.

+++ Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lkw +++

Heute Vormittag gab es einen schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer auf der Berliner Allee Ecke Feldmannstraße in Weißensee. Der Radfahrer starb noch am Unfallort, wie die Polizei auf Morgenpost-Anfrage bestätigte. Alter und Geschlecht des Radfahrers wurden noch nicht mitgeteilt. Auch weitere Details zum Unfallhergang wurden bisher nicht öffentlich.

+++ Polizist über den Fuß gefahren und geflüchtet +++

Am Sonntagnachmittag wurde in Charlottenburg ein Polizist leicht verletzt, als ihm ein Mann mit einem Auto auf der Flucht über den Fuß fuhr. Der Tatverdächtige war kurz zuvor gegen 16 Uhr in der Knesebeckstraße an einer Schlägerei beteiligt und mit weiteren Männern geflüchtet, als sie eine zufällig vorbeilaufende Polizeistreife bemerkten.

Ein Beamter der Streife eilte einem Flüchtenden hinterher und forderte ihn auf, stehen zu bleiben, als dieser gerade in einem BMW fliehen wollte. Der Verdächtige ignorierte die Aufforderung und beschleunigte den Wagen, so dass der Polizist zu Boden fiel. Auch jetzt hielt der Fahrer nicht an und überrollte bei der weiteren Flucht den Fuß des Polizisten. Der dadurch verletzte Polizeimeister kam in ein Krankenhaus und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Seinen Dienst konnte er nicht mehr fortsetzen. Der flüchtende Fahrer des BMW einer Autovermietung ist bisher nicht bekannt. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen.

+++ Zoll entdeckt ungechippte Hundewelpen in Transporter +++

Beamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Berlin haben in der Nacht zu Montag auf dem Parkplatz Wendgräben einen Fiat Doblo mit niederländischem Kennzeichen kontrolliert, der aus Polen kommend auf dem Weg in die Niederlande war. Bei der Kontrolle des Laderaums hörten die Zöllnerinnen und Zöllner aus einer Kunststoffbox die kläglichen Geräusche sehr junger Hundewelpen. Insgesamt wurden fünf „Yorkshire Terrier“ und zwei „Shih Tzu“ Hundewelpen gerettet, die in sehr schlechter Verfassung waren. Die Insassen konnten keinen internationalen Heimtierausweis mit entsprechenden Impfungen vorlegen, beziehungsweise nicht belegen dass die Hunde gechippt sind.

Das zuständige Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark beschlagnahmte die Hundewelpen. Sie wurden durch die Tiernotrettung in das Tierheim nach Wiesenburg gebracht und befinden sich seitdem dort in Quarantäne.

In Lichtenrade auf dem Gelände eines Autohandels mit Werkstatt brannte in der Nacht ein Pkw

Foto: Morris Pudwell

+++ Auto angezündet +++

Gegen 20.20 Uhr brannte gestern Abend am Lichtenrader Damm in Lichtenrade auf dem Gelände eines Autohandels mit Werkstatt ein Pkw. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Der Pkw wurde nach ersten Angaben schwer beschädigt. Durch die Hitze wurden auch der Außenbereich der Werkstatt und weitere Fahrzeuge leicht beschädigt. Zur Brandursache ermittelt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.

+++ Unfallbilanz: 40 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Auf den Straßen Brandenburgs sind am Wochenende 40 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ums Leben kam dabei niemand, wie ein Polizeisprecher am Montag in Potsdam sagte. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 337 Unfälle. Bei 31 davon gab es Verletzte, bei den restlichen 306 entstanden lediglich Sachschäden.