Berlin-Mitte: Unbekannte attackieren Wachmann

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. März.

+++ Haus der Statistik: Wachmann attackiert +++

Zwei Unbekannte haben am Sonnabendabend einen Wachmann angegriffen und leicht verletzt. Der 24-Jährige hatte insgesamt drei Unbefugte auf dem Gelände des Hauses der Statistik an der Otto-Braun-Straße in Mitte bemerkt. Als er sie aufforderte, das Grundstück zu verlassen, wurde er attackiert. Anschließend flüchteten beide mit dem Komplizen unerkannt. Der Wachmann erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde und ließ sich vom Rettungsdienst ambulant behandeln. Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ein.

+++ Zeugenhinweis führt zu Drogenfund +++

Polizisten haben am Sonnabendnachmittag in Neu-Hohenschönhausen zwei Männer vorläufig festgenommen, nachdem sie bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Prendener Straße Cannabis und Bargeld gefunden haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zuvor Zeugen bei der Polizei gemeldet. Auch in der Wohnung des 20-Jährigen an der Biesenbrower Straße wurden Bargeld und weitere Drogen gefunden. Beide Männer im Alter von 20 und 21 Jahren müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.