Brandstiftung 15 Autos und ein Roller brennen in Berlin-Mitte

An der Schlegelstraße in Mitte brannten in der Nacht zu Freitag 15 Autos und ein Roller. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.