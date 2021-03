Berlin Mitte: Mehr als zehn Autos bei Feuer beschädigt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 19. März.

+++ Mehr als zehn Autos bei Feuer in Berlin-Mitte beschädigt +++

Mehr als zehn parkende Autos sind am frühen Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr durch ein Feuer in Mitte beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Brandursache und Hintergründe waren demnach zunächst unklar. Man ermittle in Richtung Brandstiftung. Angaben der Feuerwehr zufolge waren zwölf Fahrzeuge in der Schlegelstraße betroffen. Unklar war zunächst, wie viele davon brannten und wie viele von dem nahen Feuer beschädigt wurden. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Es entstand ein hoher Sachschaden.

+++ Pkw überschlägt sich - Verletzte Person +++

Eine Person wurde bei einem Unfall in Lichtenrade verletzt.

Foto: Peise

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 22 Uhr an der Kreuzung Töpchiner Weg Ecke Kloster-Zinna-Straße in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) ist eine Person verletzt worden. Der Fahrer prallte auf Höhe der Kreuzung gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto. Die Feuerwehr richtete den Wagen wieder auf.

+++ Betrunkener Patient soll Notarzt verletzt haben +++

Ein betrunkener Patient soll einen Notarzt angegriffen haben.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 21 Uhr zu einem Notfall in die Invalidenstraße nach Moabit (Mitte) verständigt worden. Als der Notarzt und die Sanitäter den mutmaßlich betrunkenen Patienten behandeln wollten, soll dieser sich mit Tritten und Schlägen zu Wehr gesetzt haben. Dabei soll der Notarzt leichte Verletzungen erlitten haben. Polizisten legten dem Mann Handfesseln an und nahmen ihn mit.