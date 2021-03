In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 17. März.

Wegen illegalen Glücksspiels rückte die Polizei in die Finowstraße in Friedrichshain an.

+++ Illegales Glücksspiel - vier Festnahmen +++

Die Polizei beschlagnahmt zwei Glücksspielautomaten.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Mittwoch nahm die Polizei in der Finowstrasse in Friedrichshain vier Personen nach illegalem Glücksspiel fest. Zudem beschlagnahmten sie zwei illegale Glücksspielautomaten. Die Festgenommenen wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

