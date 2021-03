Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin einen Mann, der in der U3 einen Fahrgast mit einem Messer verletzt hat.

Die Polizei sucht diesen Mann. Er soll in einer U-Bahn einen Fahrgast verletzt haben.

Fotofahndung Fahrgast in U-Bahn mit Messer verletzt - Polizei sucht Täter

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Mann. Der abgebildete Mann ist dringend tatverdächtig, am 30. Oktober 2020, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, in der U-Bahn der Linie 3 einen Fahrgast mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde an diesem Freitag von mehreren Fahrgästen wegen seines fehlenden Mund-Nasen-Schutzes angesprochen, woraufhin er diese anschrie und beschimpfte.

Foto des Tatverdächtigen

Foto: Polizei Berlin

Am U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte zerstach der Gesuchte zudem mit seinem Messer die Fahrradreifen des Verletzten.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß

30 bis 35 Jahre alt

schlanke Figur, kurze, dunkle Haare und Oberlippenbart

Der Verdächtige trug eine schwarze Hose mit hochgekrempelten Beinen und einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Weste und ein Basecap

Der Mann machte auf die Fahrgäste einen geistig verwirrten Eindruck

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473112 (Montag bis Freitag zu den Bürodienstzeiten, außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), per E-Mail, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.