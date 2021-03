In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 16. März.

+++ Auto in Adlershof ausgebrannt +++

In der vergangenen Nacht brannte ein Auto in Adlershof aus. Gegen 23.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant am Ernst-Ruska-Ufer Ecke North-Willys-Straße Rauchentwicklung und Flammen in einem geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Mercedes. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.