Auto in der Nacht in Friedrichshain ausgebrannt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 15. März.

Ein in der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain geparkter Mercedes Benz ist in der Nacht zu Montag bei einem Brand erheblich beschädigt worden. Gegen 2.30 Uhr bemerkte eine Passantin das in Flammen stehende Firmen-Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr, die den Pkw kurze Zeit später löschte. Ein in der Nähe abgestellter BMW-Geländewagen wurde von dem Brand leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen.