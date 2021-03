Berlin: Frau mit Elektrorollstuhl stürzt in Neukölln in Baugrube

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 14. März.

Blaulicht-Blog Frau mit Elektrorollstuhl stürzt in Neukölln in Baugrube

+++ Frau mit Elektrorollstuhl stürzt in Neukölln in Baugrube +++

Eine Frau in einem Elektrorollstuhl ist am Sonnabend in Neukölln in eine Baugrube gestürzt und schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Frau mit einem Elektrorollstuhl gegen 19.45 Uhr versucht haben, eine Baugrube auf dem Gehweg zu umfahren. Dabei rutsche sie ab und stürzte samt Elektrorollstuhl in die etwa 50 Zentimeter tiefe Baugrube. Die Feuerwehr holte die Frau aus der Grube und brachte sie in ein Krankenhaus.

+++ Festnahmen in Friedrichshain +++

Ein Mann liegt am Boden. Zuvor soll es eine Körperverletzung gegeben haben, die zu Festnahmen führte.

Foto: Peise

Zwei Personen sind in der vergangenen Nacht an der Mühlenstraße Ecke Warschauer Straße in Friedrichshain festgenommen worden. Dem soll eine Körperverletzung vorangegangen sein. Die Polizei war mit mehreren Beamten im Einsatz. Der genaue Hintergrund ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Verletzte nach Unfall in Reinickendorf +++

In Reinickendorf kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos.

Foto: Peise

Am Eichhorster Weg Ecke Schlitzer Straße in Reinickendorf ist es am Sonnabend gegen 21.20 Uhr zu einem Unfall gekommen. An der Kreuzung kollidierten zwei Pkw. Nach Informationen von vor Ort erlitt eine Person leichte und ein Insasse schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Feuerwehr löscht Küchenbrand in Weißensee +++

Die Feuerwehr löschte einen Brand in einer Küche.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 20.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Holzkircher Straße nach Weißensee (Pankow) verständigt worden. Dort brannten in einer Küche Einrichtungsgegenstände. Die Mieter der Wohnung konnten sich selber in Sicherheit bringen, zwei Personen kamen in ein Krankenhaus, hieß es von vor Ort. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.