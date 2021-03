Berlin Neukölln: Ein Mensch bei Wohnungsbrand schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 13. März.

+++ Ein Mensch bei Wohnungsbrand in Neukölln schwer verletzt +++

In den frühen Morgenstunden hat es in einer Hinterhauswohnung in der Zwiestädter Straße in Neukölln gebrannt. Drei Menschen seien aus der Wohnung im dritten Stock gerettet worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ein von ihnen wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brandherd seien Einrichtungsgegenstände in einer Küche gewesen. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache vorerst ungeklärt.

#Brand in #Neukölln

In der #Zwiestädter_Strasse brannte es in einer Wohnung. Wir haben aus der Brandwohnung eine eine Person gerettet und nach Behandlung durch den #Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in eine #Klinik transportiert. Das Feuer ist gelöscht. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 13, 2021

+++ Dixi-Klo und Mülltonnen brennen in Friedrichshain und Lichtenberg +++

Polizisten stehen um eine Person, die am Boden sitzt.

In der Eldenaer Straße in Friedrichshain hat am Freitag gegen 22 Uhr zunächst ein Dixi-Klo gebrannt. Kurze Zeit später brannte in der nahegelegenen Storkower Straße Lichtenberg eine Mülltonne. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Zivilkräfte der Polizei sollen in der Nähe zwei Personen festgestellt und diese überprüft haben. Ob es sich dabei um die Täter handelt, ist bislang unklar.

Brandspuren sind an einem Dixi-Klo in Friedrichshain zu sehen.

