A115: Transporter fährt gegen Leitplanke - Fahrer auf Straße geschleudert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 12. März.

+++ Transporter fährt gegen Leitplanke - Fahrer auf Straße geschleudert +++

Beim Zusammenstoß mit einer Leitplanke ist der Fahrer eines Kleintransporters auf der A115 aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Brandenburg/Havel am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Fahrzeug bei dem Unfall zwischen dem Dreieck Nuthetal und dem Anschluss Saarmund (Potsdam-Mittelmark) gedreht. Der Fahrer sei am Freitagmorgen außerhalb des Transporters aufgefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war zeitweise voll gesperrt.

+++ Sturm in Berlin und Brandenburg ohne größere Schäden +++

Umgestürzte Bäume und viele Feuerwehreinsätze hat das stürmische Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg verursacht. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Auch größere Schäden waren selten. Die Berliner Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben zu 75 Einsätzen vor allem im Südwesten der Stadt gerufen. In acht Fällen wurde sie dabei von Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. In Brandenburg hat die Feuerwehr vor allem in Schwedt (Landkreis Uckermark), Potsdam und Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) umgeknickte Bäume wegräumt. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.