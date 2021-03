Einsatz am Görlitzer Park in Kreuzberg - Schussabgaben durch Polizisten

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 11. März.

+++ Einsatz am Görlitzer Park - Schussabgaben durch Polizisten +++

Bei einem Einsatz der Berliner Polizei im Umfeld des Görlitzer Parks in Kreuzberg ist es am Donnerstagnachmittag zu Schussabgaben durch Beamte gekommen. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Demnach wurden die Schüsse gegen 14 Uhr abgefeuert. Eine Person konnte in einem Auto vor der Polizei fliehen. Das Fahrzeug wurde wenig später an der Schlesischen Straße gefunden - ohne Fahrer. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

+++ Unterstützer der "Rigaer 94" demonstrieren - fünf Festnahmen +++

Ein Konzert zur Unterstützung der "Rigaer 94" hat mit zahlreichen Teilnehmer an der Rigaer Straße in Friedrichshain stattgefunden.

Foto: dpa

Am Rande einer Kundgebung zum Streit um das teilbesetzte Haus „Rigaer 94“ in Friedrichshain hat die Polizei fünf Menschen vorläufig festgenommen. Gegen sie werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs sowie Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

In Friedrichshain waren am Mittwochabend Demonstranten auf der Straße zu einem Konzert zusammengekommen. Zudem hatten sich mehrere Menschen am Potsdamer Platz versammelt und zeigten Transparente mit dem Sprüchen wie etwa „Hands Off Rigaer 94“ („Hände weg von der Rigaer 94“). Nach Angaben der Polizei verliefen beide Kundgebungen zunächst ruhig. Rigaer Straße - worum es in dem Streit geht: Lesen Sie hier.

+++ Geldautomat in Bank-Vorraum aufgesprengt +++

Am Donnerstagmorgen kam es in Marienfelde zur Sprengung eines Geldautomaten. Gegen 3.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie vier dunkel gekleidete Männer in der Malteser Straße einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank durch Einleiten von Gas aufsprengten und alarmierte daraufhin die Polizei. Das Quartett konnte vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Teil des Geldes in einem Auto entkommen. Kriminaltechniker stellten eine von den Tatverdächtigen zurückgelassene Gasflasche für weitere Untersuchungen sicher. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Fünf Unbekannte greifen Bundespolizisten an +++

Fünf Unbekannte haben am Mittwoch in Berlin einen Bundespolizisten außer Dienst angegriffen und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, verließ der 29 Jahre alte Beamte gegen 17.30 Uhr seine Wohnung. Dabei sollen ihn die fünf Männer beobachtet, als Polizist wiedererkannt und anschließend beleidigt sowie eingekreist haben. Die Angreifer sollen dem 29-Jährigen von hinten ein Kleidungsstück über den Kopf gezogen und ihn festgehalten haben. Anschließend traten und schlugen die fünf Männer mehrmals auf den Beamten ein. Alle Details zu dem Überfall auf einen Bundespolizisten in Berlin lesen Sie hier.

+++ Bewohnerin verhindert Kellereinbruch +++

Einer aufmerksamen Bewohnerin ist es zu verdanken, dass in der Nacht zu Donnerstag in Steglitz zwei Männer festgenommen werden konnten. Die beiden stehen im Verdacht, gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen versucht zu haben, in den Keller eines Wohngebäudes in der Schöneberger Straße einzubrechen. Die 34 Jahre alte Mieterin beobachtete gegen 22.50 Uhr an einer Tür zum Keller drei Gestalten mit Taschenlampen, von denen eine am Türschloss hantierte. Die Frau rief die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten zwei Männer festnehmen, der dritte entkam unerkannt. Bei der Durchsuchung der beiden 28- und 29-Jährigen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, drei Messer, ein Pfefferspray sowie Arbeitshandschuhe. Zudem hatten die Festgenommenen diverse Sammlermünzen, Militärabzeichen, Armbanduhren und Edelsteine dabei, bei denen es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um Diebesgut aus anderen Straftaten handeln dürfte. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

+++ Schlagloch auf A100 - langer Stau am Morgen +++

Auf der A100 wurde ein Schlagloch entdeckt. Daher wurde Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Schmargendorf der rechte und der mittlere Fahrstreifen blockiert. Der Stau reichte am Morgen zurück bis zu A113, meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter.

Zur Reparatur des #Schlagloch​s auf der #A100 in Richtung Wedding wurden jetzt der rechte und mittlere Fahrstreifen blockiert. Der #Stau reicht inzwischen zurück bis zu #A113. pic.twitter.com/t8dI0WSCZm — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 11, 2021