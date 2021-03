Berlin Marzahn: Brand in Wohnheim - drei Menschen in Klinik

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 10. März.

Ein Feuerwehrmann auf der Leiter in der Otto-Rosenberg-Straße in Marzahn.

+++ Brand in Wohnheim: Drei Bewohner leicht verletzt +++

Bei einem Brand im einem Wohnheim in Marzahn wurden in der Nacht zu Mittwoch drei Bewohner leicht verletzt. Gegen 23.20 Uhr bemerkten Zeugen in der Otto-Rosenberg-Straße Rauch und Flammen in der 5. Etage des Gebäudes. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem dort gelegenen Zimmer eines 43-Jährigen zu einem Vollbrand. Der Bewohner und sein 26-jähriger Zimmernachbar sollen zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend gewesen sein. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnten ein Übergreifen auf andere Wohneinheiten verhindern. Die restlichen Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses wurden evakuiert. Drei Männer, 30, 37 und 43 Jahre alt, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Müllschlucker in Hochhaus brennt +++

Die Feuerwehr löscht den Brand im Müllschluckerraum eines Hochhauses in Marzahn.

Foto: Thomas Peise

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr brannte es in einem Müllschluckerraum eines Hochhauses in der Allee der Kosmonauten in Marzahn. Dadurch kam es zu einer starken Verrauchung in dem Gebäude. Acht Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Sie waren zuvor teilweise auf den Balkon im 18. Obergeschoss des Gebäudes in der Allee der Kosmonauten geflüchtet. Verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Staffeln am Ort im Einsatz.

+++ Feuerwehr löscht Brand in Laube +++

In der Beerfelder Straße in Lichtenberg brannte am Dienstagabend eine Laube.

Foto: Thomas Peise

In der Beerfelder Straße in Lichtenberg brannte am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr eine kleine Laube. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Objekt bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es gab keine Verletzten.