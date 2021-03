Unfall in Berlin: Tesla verliert bei heftigem Aufprall Vorderrad

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 9. März.

+++ Tesla verliert bei heftigem Aufprall Vorderrad +++

Ein Tesla-Fahrer hat am Montagabend bei der Zufahrt zur Berliner Stadtautobahn A100 an der Detmolder Straße in Wilmersdorf die Kontrolle über sein Auto veroren. Dabei prallte er gegen eine Ampel und fuhr zwei weitere Verkehrszeichen um, hieß es vor Ort. Beim Aufprall gegen einen Bordstein verlor der 320 PS starke Firmenwagen ein Vorderrad. Verletzt wurde niemand. Gegenüber der Polizei gaben die beiden Insassen an, nicht gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Die alarmierte Berliner Feuerwehr lehnte eine Bergung des Fahrzeugs ab. Ein Abschleppunternehmen hätte für Elektrofahrzeuge bessere Methoden als die, die die Berliner Feuerwehr aufbringen würde, hieß es.

+++ Brand in Haus in Heinersdorf - Feuerwehreinsatz +++

Die Feuerwehr löschte einen Wohnungsbrand in Heinersdorf.

In einem Wohnhaus am Sleipnerplatz im Ortsteil Heinersdorf (Pankow) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Es brannte im Dachbereich des Hauses. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Kellerbrand in Altglienicke - Zwei Personen gerettet +++

Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatz in die Siriusstraße nach Altglienicke (Treptow-Köpenick) ausgerückt. Dort brannte es in einem Keller eines achtgeschossigen Wohnhauses. Durch den Brand war Rauch in das Treppenhaus gedrungen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, konnten zwei Personen gerettet werden. Es handelte sich um eine 20-Jährige und einen 73 Jahre alten Mann. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Es waren 26 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar.

